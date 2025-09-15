Verona, 16enne annega in una piscina privata

Il giovane, di nazionalità cingalese, si sarebbe allontanato da un centro professionale dove stava seguendo un percorso scolastico per poi introdursi in una proprietà privata, dove è avvenuta la tragedia

Un ragazzo 16enne è annegato in una piscina all'interno di una proprietà privata, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi, a Verona. Da quanto si è appreso il ragazzo, di nazionalità cingalese e in cura al Policlinico di Borgo Roma per alcune patologie, si è allontanato da un centro professionale dove stava seguendo un percorso scolastico e si è introdotto nella proprietà, annegando nella piscina esterna. Quando è stato scoperto il corpo, per il giovane non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi, in attesa del nulla osta del magistrato per la rimozione della salma.