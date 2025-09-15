Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Palermo, 39enne ucciso a colpi di pistola. Indagini in corso

Cronaca
©Ansa

La vittima era un magazziniere della farmacia Sacro Cuore che si trova in piazza Principe Camporeale, dove è avvenuto l'agguato. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare il killer

ascolta articolo

E' morto l'uomo, inizialmente ferito, che è stato colpito in queste ore con quattro colpi di pistola in piazza Principe di Camporeale a Palermo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo senza successo. Gli uomini della Polizia hanno avviato le indagini e potrebbero anche servirsi di alcune telecamere presenti nella zona dell'omicidio per far luce su quanto accaduto.

 

La vittima

La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore che si trova proprio in piazza Principe Camporeale, dove è avvenuto l'agguato. L'uomo dopo avere lasciato i figli a scuola stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan.  Aveva parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede quando è stato raggiunto da quattro colpi d'arma da fuoco. L'assassino è attualmente ricercato dagli agenti della squadra mobile. 

 

Cronaca: Ultime notizie

Palermo, 39enne ucciso a colpi di pistola. Indagini in corso

Cronaca

La vittima era un magazziniere della farmacia Sacro Cuore che si trova in piazza Principe...

Pagliarulo morta dopo 40 ore al Ps, autopsia: “Ritardo è stato fatale”

Cronaca

L’autopsia sul corpo di Cristina Pagliarulo, 41 anni, morta all’ospedale Ruggi di Salerno lo...

Aeronautica, Schiff vittima nonnismo: chiesta condanna per 8 militari

Cronaca

Il pm di Latina ha chiesto un anno di reclusione per otto militari dell’Aeronautica accusati di...

Violentata a Sulmona, forse abusi già a 10 anni. Indagati due cugini

Cronaca

La vittima delle violenze, oggi 12enne, avrebbe iniziato a subire le molestie già due anni fa da...

Trentino, 15enne investita e uccisa da camion mentre aspettava autobus

Cronaca

Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un camion nelle vicinanze della...

Cronaca: i più letti