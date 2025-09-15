Palermo, 39enne ucciso a colpi di pistola. Indagini in corso

La vittima era un magazziniere della farmacia Sacro Cuore che si trova in piazza Principe Camporeale, dove è avvenuto l'agguato. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare il killer

E' morto l'uomo, inizialmente ferito, che è stato colpito in queste ore con quattro colpi di pistola in piazza Principe di Camporeale a Palermo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo senza successo. Gli uomini della Polizia hanno avviato le indagini e potrebbero anche servirsi di alcune telecamere presenti nella zona dell'omicidio per far luce su quanto accaduto.

La vittima

La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore che si trova proprio in piazza Principe Camporeale, dove è avvenuto l'agguato. L'uomo dopo avere lasciato i figli a scuola stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan. Aveva parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede quando è stato raggiunto da quattro colpi d'arma da fuoco. L'assassino è attualmente ricercato dagli agenti della squadra mobile.