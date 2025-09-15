Monza, al bar soda caustica al posto dell'acqua: in terapia intensiva

Il cliente è stato soccorso dalla moglie e dal personale del bar fino all'arrivo dell'ambulanza del 118. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli ispettori di Ats per avviare le indagini

Ordina la colazione in un bar di Monza ma al posto dell'acqua gli è stata servita per sbaglio soda caustica. È accaduto stamani, come reso noto da Ats Brianza, e ora l'uomo è ricoverato in terapia intensiva al San Gerardo di Monza, con ustioni alla bocca e alla gola. Il cliente è stato soccorso dalla moglie e dal personale del bar fino all'arrivo dell'ambulanza del 118. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli ispettori di Ats per avviare le indagini, dopo aver disposto il sequestro del contenitore del detergente usato per le lavastoviglie dal quale è stata erroneamente prelevata la soda.