Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monza, va al bar e gli servono soda caustica al posto dell'acqua: è in terapia intensiva

Cronaca

Il cliente è stato soccorso dalla moglie e dal personale del bar fino all'arrivo dell'ambulanza del 118. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli ispettori di Ats per avviare le indagini

ascolta articolo

Ordina la colazione in un bar di Monza ma al posto dell'acqua gli è stata servita per sbaglio soda caustica. È accaduto stamani, come reso noto da Ats Brianza, e ora l'uomo è ricoverato in terapia intensiva al San Gerardo di Monza, con ustioni alla bocca e alla gola. Il cliente è stato soccorso dalla moglie e dal personale del bar fino all'arrivo dell'ambulanza del 118. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli ispettori di Ats per avviare le indagini, dopo aver disposto il sequestro del contenitore del detergente usato per le lavastoviglie dal quale è stata erroneamente prelevata la soda. 

Cronaca: Ultime notizie

Case occupate, la Cassazione: presenza minori non blocca sfratto

Cronaca

La vicenda riguarda un capannone a Firenze, occupato abusivamente per anni da circa 30 persone,...

Omicidio Paganelli, processo rinviato al 20 ottobre

Cronaca

Rinviato al 20 ottobre il processo a carico di Louis Dassilva accusato dell’omicidio di Pierina...

Monza, al bar soda caustica al posto dell'acqua: in terapia intensiva

Cronaca

Il cliente è stato soccorso dalla moglie e dal personale del bar fino all'arrivo dell'ambulanza...

Chi è Michele Morselli, il manager citato nel testamento di Armani

Cronaca

Il testamento di Giorgio Armani non riguarda solo i familiari, ma anche Michele Morselli, 42...

Polonara, giocatore affetto da leucemia farà il trapianto di midollo

Cronaca

Il giocatore della Dinamo Sassari è in cura per la leucemia mieloide dal mese di giugno. Nei...

Cronaca: i più letti