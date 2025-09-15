Meteo, caldo fuori stagione fino al 21 settembre: punte oltre 30 gradi

Introduzione
Bel tempo e gran caldo ovunque. Da oggi punte massime intorno ai 26-27°C sulle pianure del Nord, e fino a 28-30°C al Centro Sud. In Sicilia e Puglia previsti picchi a 33-34°C. Qualcosa potrebbe iniziare a cambiare da lunedi 22 settembre, in vista dell'Equinozio d'Autunno
Quello che devi sapere
L'estate non è finita
Deciso miglioramento delle condizioni meteo. Ritorna in Italia un vasto campo di alta pressione che da oggi si distenderà su buona parte del bacino del Mediterraneo inglobando anche il nostro Paese. Lo conferma Il meteo.it
Aumentano le temperature
Oltre ad una maggiore stabilità atmosferica da Nord a Sud, è atteso anche un deciso aumento delle temperature con valori che si porteranno diffusamente oltre le medie climatiche di riferimento, riferisce il metereologo Mattia Gussoni. Previste punte massime intorno ai 26-27°C sulle pianure del Nord, e fino a 28-30°C al Centro Sud e in Sicilia e Puglia previsti picchi a 33-34°C.
Netta rimonta anticiclonica
A parte il passaggio di un rapido fronte temporalesco nel corso di martedì 16 sulle regioni del Triveneto, riferisce l'esperto, l'Italia si troverà in un vero e proprio “blocco atmosferico” ovvero una distensione dell'anticiclone per diverse migliaia di chilometri (da sud-ovest verso est/nordest) a protezione di quasi tutto il bacino del Mediterraneo, da Gibilterra fino al cuore del continente (Germania e Francia) almeno fino al 20/21 di settembre
La svolta a fine mese
Qualcosa potrebbe iniziare a cambiare in vista dell'Equinozio d'Autunno. Nell'ultima parte del mese infatti delle correnti più fredde e instabili in discesa dal Nord Europa tenteranno di erodere l'Anticiclone, cercando uno sbocco anche verso il bacino del Mediterraneo
Le previsioni per oggi
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi sulla Pianura Padana. Al pomeriggio ancora cieli per lo piu' soleggiati, salvo qualche innocuo addensamenti sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in leve calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi
Al Centro
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche nube in Appennino. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi
Al Sud e sulle Isole
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi