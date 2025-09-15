Esplora tutte le offerte Sky
Morto Franco Ligas, il giornalista sportivo di Mediaset aveva 79 anni

Cronaca
Instagram

Per decenni ha raccontato pugilato, tennis, calcio e ippica al pubblico italiano. Nel corso della sua carriera, iniziata in Toscana negli anni ’70, è diventato un punto di riferimento dell'informazione sportiva targata Mediaset

Si è spento a 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas, volto noto di Mediaset. Nato a Oristano il 10 gennaio 1946, aveva costruito la sua carriera principalmente in Toscana, dopo una lunga malattia. Tra i protagonisti della cronaca sportiva in tv, Ligas dopo gli esordi su piccole emittenti locali come Tele Libera Firenze ed Elefante Tv, approdò negli anni ’80 alle reti Fininvest, distinguendosi come telecronista di boxe, tennis e successivamente inviato calcistico. Nel corso della sua carriera ha seguito da vicino la Fiorentina e raccontato le sfide di Champions League su Italia 1, fino al ritiro nel 2013. Negli ultimi anni era tornato in Sardegna, dove viveva in pensione dopo aver lasciato Mediaset.

