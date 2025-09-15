Perché è sempre una questione di fiducia

Dal 15 settembre Fabio Vitale è il nuovo direttore di Sky TG24. Il suo editoriale ascolta articolo

Nell’arco di appena cinque anni il mondo in cui viviamo è stato sconvolto da eventi che hanno avuto ricadute dirette sulla vita delle persone, basti pensare alla pandemia da Covid-19 o alle guerre in Ucraina e Medioriente. Il ruolo dell’informazione è stato cruciale anche in queste vicende e chi ha potuto raccontarle si è mosso in un contesto in cui la verifica dei fatti e delle fonti è stata spesso inquinata da un clima tossico. La diffidenza e l’ostilità verso i media da una parte e i tentativi di tanti di sostituirsi ai giornalisti provando ad accreditare notizie false, hanno reso, se possibile, ancora più complesso l’impegno quotidiano.

La nostra testata, che da oggi ho il privilegio di dirigere, si è progressivamente conquistata sul campo credibilità e centralità nel panorama informativo italiano. L’ambizione è quella di continuare a raccontare con rigore e chiarezza gli sviluppi e gli effetti dei conflitti in Ucraina e in Medioriente, le turbolenze in molte cancellerie europee, il rumoroso ritorno di Trump che ha alterato gli equilibri negli Stati Uniti e nelle relazioni con gli altri Paesi del mondo e tutto ciò che accadrà in questa fase storica. Il cambio di paradigma cui stiamo assistendo nasce proprio anche dalla rapidità con cui questi eventi hanno profondamente segnato intere comunità di persone e costretto talvolta la stampa a “inseguire” stravolgimenti così repentini.

In Italia, nei prossimi mesi, ci attendono importanti test elettorali che richiameranno alle urne milioni di cittadini di sette regioni. Noi ci saremo per scoprire con voi vincitori e vinti e per spiegare gli effetti di elezioni che avranno comunque un impatto sulla politica nazionale. Nei prossimi giorni reportage, analisi e approfondimenti scandiranno il tempo che ci separa da queste sfide. E tornerà anche “il Confronto”, il faccia a faccia tra i candidati con regole chiare: domande uguali per tutti, stesso tempo a disposizione per illustrare i propri punti di vista. Crediamo che i cittadini debbano avere l’opportunità di formarsi un’idea sulle posizioni dei partiti anche attraverso questi appuntamenti. Abbiamo sempre offerto ai politici, a vari livelli, la possibilità di esprimersi all’interno di un format trasparente. Quando abbiamo ospitato questi dibattiti siamo riusciti ad offrire un servizio prezioso prima dei test elettorali. La nostra ambizione è che i leader di partito possano comprendere il ruolo fondamentale di queste occasioni di incontro pubblico e che accettino di parteciparvi, non necessariamente solo durante le campagne elettorali.