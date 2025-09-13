Trieste, 25enne investita e uccisa mentre attraversava la strada

L'incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 22:30. La Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita non avrebbe frenato e la giovane è stata sbalzata per oltre una decina di metri

Una ragazza di 25 anni è morta all'istante travolta da una Jeep mentre attraversava in via Fabio Severo a Trieste. L'incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 22:30. La Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita non avrebbe frenato e la giovane, Marta Giannelli, è stata sbalzata per oltre una decina di metri. Il fuoristrada dopo l'impatto è finito sull'isola tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. La Polizia locale è al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente. Alla guida della Jeep c'era un uomo, di Trieste; la vittima invece risulterebbe residente in provincia di Milano.