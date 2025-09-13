Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trieste, 25enne investita e uccisa mentre attraversava la strada

Cronaca

L'incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 22:30. La Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita non avrebbe frenato e la giovane è stata sbalzata per oltre una decina di metri

ascolta articolo

Una ragazza di 25 anni è morta all'istante travolta da una Jeep mentre attraversava in via Fabio Severo a Trieste. L'incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 22:30. La Jeep che procedeva in un tratto in leggera salita non avrebbe frenato e la giovane, Marta Giannelli, è stata sbalzata per oltre una decina di metri. Il fuoristrada dopo l'impatto è finito sull'isola tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. La Polizia locale è al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente. Alla guida della Jeep c'era un uomo, di Trieste; la vittima invece risulterebbe residente in provincia di Milano.

Cronaca: Ultime notizie

Trieste, 25enne investita e uccisa mentre attraversava la strada

Cronaca

L'incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 22:30. La Jeep che procedeva in un tratto in leggera...

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 settembre: rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei quotidiani l'arresto dell'attentatore di Charlie Kirk: si chiama Tyler Robinson,...

15 foto

Fiera del Levante Campionaria generale a Bari: programma

Cronaca

Quest’anno il tema è “Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa”,...

Settimana della mobilità, parcheggi occupano 80% spazio urbano. I dati

Cronaca

Dal 16 al 22 settembre ci sarà la Settimana europea della mobilità (Sem), che prevede un fitto...

Cronaca: i più letti