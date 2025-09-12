Meteo, nuovi temporali in arrivo nel weekend: ecco dove. Le previsioni

AL NORD: Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Nord con fenomeni possibili su Liguria, Alpi orientali e Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio tempo per lo piu' asciutto salvo locali piogge al Nord-Est. Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque in serata e nottata. AL CENTRO: Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali salvo locali fenomeni sulla Toscana. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E NELLE ISOLE: Giornata all'insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.