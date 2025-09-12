Meteo, nuovi temporali in arrivo nel weekend: ecco dove. Le previsioni

Introduzione
Il secondo weekend di settembre vedrà un passaggio instabile interessare le regioni settentrionali con piogge e temporali, localmente anche intensi, in movimento da ovest verso est. Nuvolosità in transito anche al centro con qualche fenomeno possibile su Toscana, Umbria e Marche
Quello che devi sapere
Meteo: instabilità con piogge
Nelle prossime ore l'evoluzione meteo su buona parte dell'Europa è condizionata da una vasta e profonda struttura depressionaria presente tra Islanda e Isole Britanniche. Un flusso di correnti umide interessa così i settori centro-occidentali del continente lambendo anche il Mediterraneo. Questo comporta nuvolosità al Nord e qualche fenomeno sulle Alpi, in peggioramento da questa notte con piogge in arrivo al Nord-Ovest. Tempo più asciutto e soleggiato invece al Centro-Sud.
Da lunedì torna l'alta pressione
Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per l'inizio della prossima settimana propongono però una rapida espansione dell'alta pressione verso l'Italia. Condizioni di tempo più stabile e temperature in aumento di qualche grado sopra le medie, ancora estate settembrina.
Previsioni meteo per domani 13 settembre
AL NORD: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse, piu' asciutto su Emilia Romagna e settori adriatici. Tra la serata e la notte passaggio instabile con acquazzoni e temporali prima al Nord-Ovest e poi in movimento verso il Nord-Est.
Al centro Italia
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con velature in transito ovunque. Tra la serata e la notte piogge e temporali in arrivo sulla Toscana, invariato altrove.
Al Sud e nelle isole
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con ancora cieli soleggiati. Nessuna variazione in serata e nottata in arrivo delle velature, anche compatte sulla Sardegna, sereno su Sicilia e regioni ioniche. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime in calo al nord-ovest, stabili o in rialzo sul resto della penisola.
Previsioni per domenica 14 settembre
AL NORD: Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Nord con fenomeni possibili su Liguria, Alpi orientali e Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio tempo per lo piu' asciutto salvo locali piogge al Nord-Est. Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque in serata e nottata. AL CENTRO: Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali salvo locali fenomeni sulla Toscana. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E NELLE ISOLE: Giornata all'insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.