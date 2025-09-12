Caccia F-35, base di addestramento piloti sarà a Trapani-Birgi

Esplora tutte le offerte Sky
Caccia F-35, base di addestramento piloti in Italia sarà a Trapani Birgi

La conferma della nuova base di addestramento dei caccia F-35 arriva dal presidente commissione Difesa Camera Nino Minardo, che parla di un investimento che rafforza il ruolo della Sicilia come piattaforma avanzata per il settore della difesa. I lavori inizieranno nel 2026 e dureranno due anni

Nascerà a Trapani-Birgi, in Sicilia, il nuovo polo di addestramento globale dei caccia F-35 e sarà la struttura gemella di quella già operativa nella Luke Air Force base in Arizona, negli Stati Uniti. A confermarlo all'Ansa è il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, Nino Minardo.  

Minardo: un investimento che rafforza il ruolo della Sicilia

"I lavori a Trapani-Birgi inizieranno la prossima primavera e si concluderanno entro la primavera del 2028", spiega il presidente della commissione Difesa Nino Minardo, evidenziando che il progetto "porterà significative ricadute economiche per la Sicilia, grazie a un indotto che coinvolgerà non solo il comparto militare e civile, ma anche aziende strategiche come Leonardo e Lockheed Martin".  Per il deputato la realizzazione del nuovo centro "comporterà la creazione di nuovi posti di lavoro, specializzazione tecnologica e opportunità per le imprese locali".   "È un investimento che rafforza il ruolo della Sicilia come piattaforma avanzata per il settore della difesa e dell'industria collegata, un comparto in forte crescita - conclude  Minardo - e che si integra perfettamente con lo sviluppo della portualità e delle infrastrutture. L'Isola potrà così diventare un hub strategico nel Mediterraneo, con benefici concreti per l'economia e l'occupazione".  

