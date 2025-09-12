Esplora tutte le offerte Sky
Banda armata blocca automobilista sulla statale e lo lascia a piedi

Cronaca

La rapina è avvenuta lungo la ss 16 tra Foggia e Cerignola. L'uomo è stato costretto a inginocchiarsi prima che i malviventi scappassero con la sua vettura. La scena è stata filmata da altri automobilisti, il video diffuso sui social

ascolta articolo

Un uomo che alla guida della sua Mercedes stava percorrendo la statale 16 nel tratto tra Foggia e Cerignola è stato affiancato da un'altra vettura e costretto a fermarsi da un gruppo di persone armate che poi si sono impadronite del mezzo e lo hanno lasciato a piedi. Le fasi della rapina sono state riprese in un video diffuso sui social. A quanto si apprende, la banda era composta da almeno quattro persone. Indagini sono in corso.

