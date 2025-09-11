Esplora tutte le offerte Sky
Morto Francesco Trapani, per 30 anni alla guida di Bulgari

Cronaca

Sotto la sua guida dal 1984 il marchio ha accelerato l'internazionalizzazione delle attività. Nel luglio 1995 Trapani ha portato la società Bulgari alla quotazione alla Borsa Italiana, dove è rimasta fino al 2011, quando il brand è entrato a far parte del gruppo francese Lvmh

Si è spento ieri a 68 anni nella sua abitazione di Roma Francesco Trapani, imprenditore e manager, discendente della famiglia Bulgari, la cui maison ha diretto come ceo per un trentennio. Lascia i quattro figli Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra. I funerali si svolgeranno a Roma presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme sabato 13 settembre alle 12. 

La lunga carriera

Trapani ha diretto come Ceo per tre decenni la maison fondata nel 1884 e divenuta uno dei maggiori attori globali nel settore del lusso, presente nella gioielleria, orologeria, fragranze, pelletteria e nell'ospitalità di prestigio. Sotto la sua guida dal 1984 il marchio ha accelerato l'internazionalizzazione delle attività. Nel luglio 1995 Trapani ha portato la società Bulgari alla quotazione alla Borsa Italiana, dove è rimasta fino al 2011, quando il brand è entrato a far parte del gruppo francese Lvmh.

Dopo aver portato a compimento l'integrazione di Bulgari nel gruppo francese, Francesco Trapani aveva poi affrontato nuove sfide professionali con ruoli rilevanti in Clessidra, Bluebell Capital Partners, Tiffany, Tages Group e Vam Investments.

