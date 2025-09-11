Meteo, dopo il maltempo torna il caldo: dove saliranno le temperature

Intanto, è previsto ancora maltempo nelle prossime ore su alcune regioni dell’Italia, dove fino a sera insisteranno piogge, temporali e qualche grandinata. Il maltempo che ha attraversato l’Italia tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre ha lasciato dietro di sé piogge abbondanti, raffiche di vento e forti temporali. Dopo aver investito soprattutto il Nord e il Centro, la perturbazione si sposta ora verso Sud, portando rovesci e grandinate in Puglia, Basilicata e Calabria, oltre che nel sud della Campania. Già in queste prime ore della giornata si segnalano numerose note instabili accompagnate da forti rovesci e temporali, con tuoni frequenti e locali grandinate che rendono la situazione ancor più delicata. Le zone più monitorate sono il Gargano, il Salento, l’area ionica e quella tirrenica. Qui le precipitazioni continueranno per gran parte della mattinata con possibili nubifragi, per poi attenuarsi tra il pomeriggio e la sera