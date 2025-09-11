Meteo, dopo il maltempo torna il caldo: dove saliranno le temperature

Introduzione
Nelle prossime ore diverse regioni italiane dovranno ancora fare i conti con piogge, temporali e grandinate. L’atmosfera, soprattutto al Centro-Nord, appare quasi autunnale. Ma l’estate non è finita: già nei prossimi giorni il tempo migliorerà e le temperature torneranno a salire, con un nuovo rialzo atteso per la prossima settimana. Ecco nel dettaglio le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Il ritorno del caldo: ecco dove
La prossima settimana un deciso rinforzo dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo porterà tempo stabile e clima più caldo. Non si tratterà del caldo africano con punte oltre i 38-40°C, ma i valori saliranno sensibilmente: intorno ai 30°C al Nord e nelle zone interne del Centro, qualche grado in più al Sud e nelle Isole Maggiori. Temperature che restano significative per la seconda metà di settembre
Ancora maltempo nelle prossime ore
Intanto, è previsto ancora maltempo nelle prossime ore su alcune regioni dell’Italia, dove fino a sera insisteranno piogge, temporali e qualche grandinata. Il maltempo che ha attraversato l’Italia tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre ha lasciato dietro di sé piogge abbondanti, raffiche di vento e forti temporali. Dopo aver investito soprattutto il Nord e il Centro, la perturbazione si sposta ora verso Sud, portando rovesci e grandinate in Puglia, Basilicata e Calabria, oltre che nel sud della Campania. Già in queste prime ore della giornata si segnalano numerose note instabili accompagnate da forti rovesci e temporali, con tuoni frequenti e locali grandinate che rendono la situazione ancor più delicata. Le zone più monitorate sono il Gargano, il Salento, l’area ionica e quella tirrenica. Qui le precipitazioni continueranno per gran parte della mattinata con possibili nubifragi, per poi attenuarsi tra il pomeriggio e la sera
Oggi allerta per forti temporali: le regioni coinvolte
Sono attesi temporali intensi accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate, con il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche. Nel dettaglio, per giovedì 11 settembre la Protezione civile, in accordo con le regioni interessate, ha diramato un avviso di allerta arancione sulla Campania e allerta gialla su Umbria, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, settori della stessa Campania e sulle aree settentrionali della Sicilia. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, aggiornato con le informazioni regionali, è disponibile sul sito della Protezione civile
Prime schiarite al Centro-Nord
Mentre il Sud resta sotto la pioggia, il Centro e il Nord cominciano a vedere i primi miglioramenti. Le ultime instabilità si registrano soltanto tra il Friuli Venezia Giulia e le Dolomiti, con qualche pioggia debole e sparsa. Per il resto, prevalgono condizioni di maggiore stabilità, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature più gradevoli
Weekend di transizione
Come detto, la fase di forte maltempo tenderà progressivamente ad attenuarsi già da oggi, con il ritorno di ampie schiarite soleggiate sulle regioni centro-settentrionali, dove solo nella prima parte del giorno si avranno ancora cieli diffusamente nuvolosi. Al Sud il miglioramento sarà più lento. Il rialzo termico proseguirà venerdì 12 settembre e nel weekend, anche se tra sabato 13 e domenica 14 è atteso il passaggio di una nuova, veloce perturbazione al Nord, che limiterà l’ascesa dei termometri
Danni e disagi da Nord a Sud
Intanto l’ondata di maltempo ha provocato disagi in molte regioni. All’Elba, nubifragi violenti hanno isolato circa 300 persone nella località di Forno. Allagamenti si sono registrati anche nel basso Livornese, in Lucchesia e nel Pisano.
In Veneto una bomba d’acqua ha spinto il presidente Luca Zaia a dichiarare lo stato di emergenza; a Venezia è stato alzato il Mose. In Lombardia, vicino alla stazione di Bulciago (Lecco), un treno si è fermato a pochi metri da una voragine, costringendo a sospendere la linea Milano-Lecco. Colpite anche le province di Como e Varese. Nel frattempo in Campania diversi comuni hanno deciso la chiusura di scuole, parchi e cimiteri per allerta meteo