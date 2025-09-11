Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidenti sul lavoro, cade da un ponteggio nell'Aquilano: muore operaio 55enne

Cronaca
©Ansa

La vittima si chiamava Francesco Ortucci di 55 anni di Casaluce (Caserta), impiegato presso una ditta edile dell'Aquila. Sarebbe caduto da un ponteggio alto una decina di metri. Inutili i soccorsi

ascolta articolo

Ancora incidenti sul lavoro in Italia. Un operaio di 55 anni è caduto da un ponteggio ed è morto a Vittorito, in provincia dell'Aquila. Per l'uomo sono stati vani i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118 giunti sul posto. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. A quanto pare, l'operaio sarebbe caduto da un'altezza di una decina di metri.

La vittima

La vittima si chiamava Francesco Ortucci di 55 anni di Casaluce (Caserta), impiegato presso una ditta edile dell'Aquila. Sul posto oltre al magistrato sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro dell'Aquila e gli ispettori della stessa Asl per gli accertamenti del caso. Nonostante l'arrivo sul posto del personale medico in elicottero non c'è stato nulla da fare.

Approfondimento

Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru

Cronaca: Ultime notizie

Incidenti sul lavoro, cade dal ponteggio nell'Aquilano: muore 55enne

Cronaca

La vittima si chiamava Francesco Ortucci di 55 anni di Casaluce (Caserta), impiegato presso...

Il trapper Baby Gang arrestato per possesso di pistola

Cronaca

L'indagine è stata condotta dalla Procura di Lecco. Il 24enne italo-marocchino, portato nel...

Lucia Regna, assolto l'ex compagno che la massacrò

Cronaca

Il giudice del tribunale di Torino, Paolo Gallo, ha assolto l'ex marito della 44enne dall'accusa...

Torino, maxi frode da 100 mln: sotto sequestro anche bar Norman

Cronaca

La Guardia di finanza, coordinata dalla procura di Torino, ha eseguito un sequestro preventivo da...

Venezia, insulti e schiaffi a turisti ebrei: fermati gli aggressori

Cronaca

L'episodio è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 settembre presso un chiosco in Strada Nuova,...

Cronaca: i più letti