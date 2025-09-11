Incidenti sul lavoro, cade dal ponteggio nell'Aquilano: muore 55enne

Ancora incidenti sul lavoro in Italia. Un operaio di 55 anni è caduto da un ponteggio ed è morto a Vittorito, in provincia dell'Aquila. Per l'uomo sono stati vani i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118 giunti sul posto. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. A quanto pare, l'operaio sarebbe caduto da un'altezza di una decina di metri.