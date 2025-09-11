Incidenti sul lavoro, cade dal ponteggio nell'Aquilano: muore 55enne

La vittima si chiamava Francesco Ortucci di 55 anni di Casaluce (Caserta), impiegato presso una ditta edile dell'Aquila. Sarebbe caduto da un ponteggio alto una decina di metri. Inutili i soccorsi
Ancora incidenti sul lavoro in Italia. Un operaio di 55 anni è caduto da un ponteggio ed è morto a Vittorito, in provincia dell'Aquila. Per l'uomo sono stati vani i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118 giunti sul posto. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. A quanto pare, l'operaio sarebbe caduto da un'altezza di una decina di metri.
La vittima
La vittima si chiamava Francesco Ortucci di 55 anni di Casaluce (Caserta), impiegato presso una ditta edile dell'Aquila. Sul posto oltre al magistrato sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro dell'Aquila e gli ispettori della stessa Asl per gli accertamenti del caso. Nonostante l'arrivo sul posto del personale medico in elicottero non c'è stato nulla da fare.