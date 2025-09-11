Esplora tutte le offerte Sky
Droga, sequestrati al porto di Gioia Tauro 288 Kg di cocaina

Cronaca
©IPA/Fotogramma

 Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno scoperto e sequestrato al Porto di Gioia Tauro 288 kg di cocaina purissima

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e i funzionari del locale Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno effettuato il sequestro al Porto di Gioia Tauro di un ingente carico di cocaina purissima. In particolare, il Gruppo di Gioia Tauro e il personale ADM sono riusciti a intercettare due container sospetti che, all’esito della scansione radiogena, presentavano anomalie nei vani di ventilazione della struttura. Gli agenti hanno scoperto - occultati dietro i pannelli di protezione dei vani - ben 249 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 288 chilogrammi, sottoposti subito a sequestro.

