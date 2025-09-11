Camorra, droga ed estorsioni in 5 regioni: 88 indagati

Associazione di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata. Sono questi alcuni dei reati contestati a 88 persone, nei confronti delle quali sono state emesse ordinanze di diverse misure cautelari da parte del gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Dda, e dal gip del Tribunale per i Minori, su richiesta della Procura minorile. Al momento, la squadra mobile della Questura di Salerno e i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno eseguendo le ordinanze disposte. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata.