Morto Paul Baccaglini, ex volto della tv e presidente del Palermo

Il suo corpo è stato trovato dalla compagna nell’appartamento nel quale vivevano a Segrate, alle porte di Milano. Nato negli Usa, era diventato famoso in Italia come inviato del programma Le Iene e per la breve parentesi alla guida della società rosanero

Lutto nel mondo dello spettacolo e dello sport. Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene ed ex presidente della squadra di calcio del Palermo, è morto mercoledì 10 settembre. Aveva 41 anni e viveva a Segrate, nell’hinterland di Milano, insieme alla sua compagna. Secondo le prime informazioni, sembra che a trovare il corpo nella sua abitazione sarebbe stata proprio la donna. Tra le ipotesi sulle cause del decesso non si esclude quella del gesto volontario.

La breve esperienza a Palermo

Baccaglini era nato e cresciuto negli Stati Uniti da padre americano e madre italiana. Dopo l’esperienza in televisione, si era dedicato al mondo della finanza diventando un trader. Da qui l’ascesa fino a diventare presidente del Palermo nel 2017: un’esperienza durata solo pochi mesi. Il closing che avrebbe dovuto portarlo ad acquistare la società insieme a un fondo non si era mai concretizzato.