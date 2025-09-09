Roma, bambina investita da auto della Polizia in centro: è ferita

La pattuglia stava intervenendo per sedare una rissa con i dispositivi di emergenza accesi, ma ha urtato la piccola di 7 anni sul margine strada, che pare dovesse attraversare per raggiungere i genitori. La bimba, immediatamente soccorsa, ha riportato lieve escoriazioni è stata trasportata al Bambin Gesù. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza in strada

Una bambina di sette anni è stata investita da un'auto della polizia al centro di Roma. È accaduto in corso Rinascimento. La bambina è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù in codice giallo. Non sarebbe non in gravi condizioni e avrebbe solo delle escoriazioni. Dalle prime informazioni pare che la macchina della polizia, con le sirene accese, si stesse recando sul luogo di una rissa. Quando si è verificato l'incidente, la bimba sembra stesse attraversando la strada a poca distanza dai genitori. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza in strada.