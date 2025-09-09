Esplora tutte le offerte Sky
Omicidio Saman Abbas, i giudici: "Uccisa dal clan, non sopportavano la sua autonomia"

Cronaca

È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna all'ergastolo per i genitori e i due cugini e a 22 anni per lo zio della 18enne pachistana scomparsa e uccisa a Novellara (Reggio Emilia) tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. La determinazione omicida, dicono i giudici della Corte di assise di appello di Bologna, è stata assunta "dal clan con fredda lucidità e programmata per un congruo lasso di tempo"

Saman Abbas è stata uccisa con premeditazione dal clan fammiliare che non sopportava il desiderio di autonomia della ragazza. A dirlo è la Corte di assise di appello di Bologna nelle motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo per i genitori, i due cugini e a 22 anni per lo zio della 18enne pachistana. Saman era scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. I suoi resti sono stati ritrovati più di un anno dopo, il 19 novembre 2022, in un casolare abbandonato vicino all’abitazione della famiglia Abbas: poi, il 4 gennaio 2023 la conferma dell’identità. La determinazione omicida, affermano i giudici, è stata assunta "dal clan con fredda lucidità e programmata per un congruo lasso di tempo, ritenendosi insopportabile il fatto che Saman avesse deciso non solo di scegliere di vivere liberamente e in piena autonomia la propria vita" ma anche "in distonia con i valori etici e il credo religioso" della famiglia.

Cronaca

Saman Abbas, da scomparsa a ritrovamento corpo a condanne: la storia

La 18enne era sparita da Novellara (Reggio Emilia) tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. I sospetti sono presto caduti sulla famiglia. Lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq sono stati arrestati all’estero. Nel novembre 2022 è stato arrestato anche il padre e nello stesso mese sono stati trovati resti umani a Novellara: il 4 gennaio 2023 la conferma dell’identità. Poi le sentenze di primo e secondo grado con gli ergastoli ai familiari

