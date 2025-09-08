Meteo, in arrivo nubifragi e temporali: ecco quando e dove

Introduzione
L’alta pressione sul Vecchio Continente sta diminuendo e il clima estivo che stava dominando la scena in questi ultimi giorni sta per cedere il passo ad un’intensa perturbazione atlantica che nelle prossime ore dovrebbe raggiungere la nostra Penisola. Questo, in sintesi, il quadro e le previsioni degli esperti per quanto riguarda il meteo sull’Italia.
Quello che devi sapere
Il cambiamento previsto
- Per la giornata di oggi, lunedì 8 settembre, prevale comunque ancora un quadro piuttosto asciutto, con qualche pioggia che potrebbe interessare solamente Alpi e Prealpi. Ma le prime piogge intense cominceranno dal Nord martedì 9, per poi estendersi su regioni come Toscana e Sardegna. Il grande cambiamento è da spettarsi, però, a partire dalla giornata di mercoledì 10 con i nubifragi che possono interessare, oltre al Nord, anche il resto del Paese dall’Umbria, al Lazio passando per la Basilicata ma anche per Campania e ancora Sardegna.
Una svolta evidente
- Entrando nel dettaglio di quanto potrebbe succedere a livello meteo, dunque, l’inizio della seconda settimana di settembre dovrebbe far segnalare una evidente svolta, come detto, motivata dal passaggio di una importante perturbazione la cui conseguenza si dovrebbe tradurre in un peggioramento del tempo sin dalle prossime ore. Infatti, come segnala anche “ilmeteo.it”, dopo un piacevole periodo di caldo settembrino, dominato dall’alta pressione e da condizioni stabili, ora una saccatura atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo portando con sé una perturbazione carica di piogge diffuse, temporali anche violenti ed un netto calo delle temperature, in particolare al Centro-Nord.
L’arrivo della perturbazione
- Nell’analisi di quanto proporrà il meteo sull’Italia va sottolineato ancora che la giornata di oggi, lunedì 8 settembre, rappresenta un piccolo passaggio prima del peggioramento definitivo. Il tempo, in queste ore, dovrebbe rimanere soleggiato soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori, mentre al Nord e su parte del Centro inizieranno a comparire le prime nubi e qualche fenomeno sparso sui rilievi di Nordovest entro sera, segnale evidente dell’arrivo della perturbazione.
L’inizio del peggioramento
- Il momento clou, quello che segna poi del tutto il peggioramento sarà però martedì 9 quando compariranno le prime piogge che interesseranno subito il Nordovest, la Toscana e la Sardegna, accompagnate da un’estesa copertura nuvolosa anche su molte altre zone del Paese. Ma non solo perché un evidente cambiamento, in peggio, interesserà anche il resto del Nord Italia.
Il picco
- Il picco, comunque, è atteso nella giornata di mercoledì 10 settembre, quando la perturbazione raggiungerà la sua massima intensità. Ciò significa ombrello a portata di mano a causa di rovesci e temporali che interesseranno gran parte del territorio nazionale, con rischio concreto di nubifragi specie al Nord e lungo le regioni tirreniche. Venti e temperature in netto calo porteranno ad una differenza molto netta rispetto ai giorni precedenti, con un’atmosfera decisamente più fresca.
Un progressivo miglioramento
- Non occorre disperare, però, perché secondo gli esperti già a partire da giovedì 11 si aprirà una fase di progressivo miglioramento, che sarà più evidente al Nordovest. Anche se residui rovesci possono ancora persistere sul Nordest, lungo l’Appennino e in parte del Sud. Segnale che questa perturbazione non abbandonerà l’Italia in maniera netta ed immediata.
Le previsioni dall’8 al 10 settembre
- In breve e ricapitolando, ecco le previsioni. Oggi, al Nord, la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Al Centro ci sarà tempo stabile, ma il cielo sarà molto nuvoloso su tutte le regioni. I venti restano deboli, il caldo gradevole. Al Sud la giornata prevede generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, mentre le temperature sono in locale aumento. Domani, 9 settembre, al Nord si prevede una giornata con deciso aumento della nuvolosità e graduale peggioramento del tempo dal Nordovest verso il Nordest nel corso della sera. Al Centro si attendono nuvolosità e piogge dalle coste della Toscana verso il resto della regione e nubi irregolari altrove. Al Sud, la giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Infine per mercoledì 10 al Nord prevista una giornata che trascorrerà con generali condizioni di maltempo con piogge e temporali a tratti forti e con possibili nubifragi. Al Centro previste forti precipitazioni, sotto forma di temporale o nubifragio, su Toscana e Lazio con piogge sparse su Umbria e Marche. Al Sud previsto tempo in peggioramento dapprima in Sardegna e in serata in Campania, con cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.
