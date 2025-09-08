Meteo, in arrivo nubifragi e temporali: ecco quando e dove

Introduzione

L’alta pressione sul Vecchio Continente sta diminuendo e il clima estivo che stava dominando la scena in questi ultimi giorni sta per cedere il passo ad un’intensa perturbazione atlantica che nelle prossime ore dovrebbe raggiungere la nostra Penisola. Questo, in sintesi, il quadro e le previsioni degli esperti per quanto riguarda il meteo sull’Italia.