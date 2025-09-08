Esplora tutte le offerte Sky
Vicenza, auto pirata travolge e uccide un 13enne in bici

Cronaca
©Ansa

L'incidente è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago. I carabinieri sono al lavoro per accertare le dinamiche e individuare il pirata. Insieme alla vittima c'era un altro ragazzino che è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale

ascolta articolo

Tragedia nel Vicentino. Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto in bicicletta da un'automobile che non si è fermata. Lo schianto è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Un altro ragazzino che era vicino alla vittima è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale. Gli accertamenti e le indagini per individuare l'auto pirata sono condotte dai carabinieri. 

Un uomo di 34 anni è morto stamani in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto pirata nella tarda serata di ieri in via Camaldoli, alla periferia di Milano. Stando alla ricostruzione degli agenti della Polizia locale, l'uomo, che era in bicicletta, è stato tamponato da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso. La vettura è stata ritrovata nelle vicinanze. Sono in corso le indagini per individuare il conducente al momento dell'incidente, che non risulta il proprietario dell'auto, 10 giugno 2024. ANSA/ANDREA FASANI
Il luogo dell'incidente nel Vicentino - ©Ansa

