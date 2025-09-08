Vicenza, auto pirata travolge e uccide un 13enne in bici

L'incidente è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago. I carabinieri sono al lavoro per accertare le dinamiche e individuare il pirata. Insieme alla vittima c'era un altro ragazzino che è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale

Tragedia nel Vicentino. Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto in bicicletta da un'automobile che non si è fermata. Lo schianto è avvenuto verso le 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Un altro ragazzino che era vicino alla vittima è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale. Gli accertamenti e le indagini per individuare l'auto pirata sono condotte dai carabinieri.