Stradella, sacerdote picchiato all’oratorio da un gruppo di minorenni

Sono ragazzi fragili di cui ci dobbiamo occupare”, ha commentato Don Daniele Lotteri dopo l'episodio che lo ha visto coinvolto. “Durante le “olimpiadi” organizzate in oratorio per festeggiare la fine del centro estivo e della bella stagione, un gruppetto di ragazzini, tutti minorenni, sono entrati e lo hanno aggredito

Un sacerdote di quarant’anni, don Daniele Lottari, è stato picchiato e aggredito da alcuni giovani durante una festa in oratorio a Stradella, comune in provincia di Pavia, venerdì 5 settembre. Il vicario parrocchiale si trovava all’interno della struttura, quando è entrato un gruppetto di giovani, tutti minorenni che gli hanno sferrato un pugno e poi hanno iniziato a sputargli e a minacciare di bruciare l’oratorio. Alla scena hanno assistito diversi bambini con i loro genitori e gli animatori che avevano frequentato il centro estivo ed erano lì per la festa finale.

L’intervento

Qualcuno ha immediatamente avvisato i carabinieri che sono arrivati e hanno identificato gli aggressori, nei confronti dei quali ora potrebbero essere presi dei provvedimenti. “Non ci sentiamo più sicuri – hanno detto alcuni residenti -. I nostri figli hanno paura a muoversi da soli e lo stesso fanno alcuni adulti e persone anziane”. Ma don Daniele Lottari getta acqua sul fuoco: “Sono ragazzi fragili di cui ci dobbiamo occupare e aiutarli. Dobbiamo accoglierli, non possiamo metterli all’angolo”.