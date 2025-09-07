Meteo, in arrivo temporali e calo delle temperature

Introduzione
L'alta pressione, che ha dominato la scena in questi ultimi giorni, sta per cedere il passo a un'intensa perturbazione atlantica che porterà un assaggio di vero autunno su buona parte dell'Italia. Il peggioramento si farà sentire a partire da martedì, con un sensibile aumento della nuvolosità e le prime piogge
Quello che devi sapere
Nord Italia nel mirino
Le regioni settentrionali saranno le prime a fare i conti con il maltempo. Tra martedì e mercoledì sono previsti temporali anche di forte intensità, con un elevato rischio di nubifragi e allagamenti, soprattutto sulla Liguria e alta Lombardia a causa della possibile stazionarietà dei nuclei temporaleschi. Non si escludono locali grandinate, in particolare sulle pianure del Nord-Est. La criticità sarà alta, con possibili disagi estesi.
Lazio e Toscana le più colpite
La perturbazione si concentrerà con particolare violenza anche sulle regioni tirreniche del Centro. La fase clou si avrà nella giornata di mercoledì, con temporali intensi, nubifragi e un elevato rischio di allagamenti e varie criticità idrogeologiche. La raccomandazione è di prestare la massima attenzione, specialmente nelle aree tra la Toscana e il Lazio. Le temperature subiranno un crollo sensibile, riportandosi su valori più vicini alla media del periodo.
Situazione meno critica al Sud
Mentre il Centro-Nord farà i conti con il maltempo, le regioni meridionali godranno ancora di una relativa stabilità, con un clima più caldo. Tuttavia, anche qui la situazione è destinata a cambiare. A partire da giovedì, la coda della perturbazione raggiungerà anche il Sud, portando un aumento delle nuvole e qualche pioggia, seppur meno intensa rispetto al resto del Paese.
Leggero miglioramento da giovedì
Dopo questo peggioramento meteo è previsto un graduale miglioramento del tempo ma il Nord Italia in particolare resterà in un contesto di variabilità. Da segnalare anche una possibile mareggiata di Libeccio sulle coste liguri e toscane tra giovedì e venerdì.
Nel dettaglio, lunedì 8 settembre
Nord: la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Centro: la giornata sarà caratterizzata da un tempo stabile, ma il cielo sarà molto nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli, caldo gradevole. Sud: la giornata potrà trascorrerà con un generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno. Temperature in locale aumento.
Martedì 9 settembre
Nord: giornata con deciso aumento della nuvolosità e graduale peggioramento del tempo dal Nordovest verso il Nordest nel corso della sera. Centro: giornata con l'aumento della nuvolosità e piogge dalle coste della Toscana verso il resto della regione. Nubi irregolari altrove. Sud: la giornata trascorrerà con generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.
Mercoledì 10 settembre
Nord: giornata che trascorrerà con generali condizioni di maltempo con piogge e temporali a tratti forti e con possibili nubifragi. Calo termico Centro: giornata che vedrà forti precipitazioni, sotto forma di temporale o nubifragio, su Toscana e Lazio. Piogge sparse su Umbria e Marche. Sud: tempo in peggioramento dapprima in Sardegna e in serata in Campania, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo diffuso.