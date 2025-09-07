Meteo, in arrivo temporali e calo delle temperature

Le regioni settentrionali saranno le prime a fare i conti con il maltempo. Tra martedì e mercoledì sono previsti temporali anche di forte intensità, con un elevato rischio di nubifragi e allagamenti, soprattutto sulla Liguria e alta Lombardia a causa della possibile stazionarietà dei nuclei temporaleschi. Non si escludono locali grandinate, in particolare sulle pianure del Nord-Est. La criticità sarà alta, con possibili disagi estesi.