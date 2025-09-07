Cassino, auto fuori strada prende fuoco: muore un 19enne

Tragedia nella notte a Cassino, in provincia di Frosinone. Un ragazzo di 19 anni, Francesco Marrocco, ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto in via Appia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha perso il controllo della sua vettura che, dopo essere finita fuori strada in un campo di ulivi, ha preso fuoco. L'impatto è stato fatale: il 19enne è rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, i Carabinieri e il personale sanitario dell'Ares 118, ma per il ragazzo non c'era ormai più nulla da fare. Sarà l’esame medico legale a tentare di stabilire le cause: se il ragazzo abbia avuto un colpo di sonno o un malore, oppure se un ostacolo improvviso sulla strada lo abbia fatto sbandare.