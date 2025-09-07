In moto contro un muro nello Spezzino, muoiono a 18 e 19 anni

Tragico incidente nello Spezzino. Una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19 anni sono morti dopo essersi schiantati con la moto poco dopo le 17 a Follo. Il mezzo sul quale si trovavano i due giovani, per cause in via di accertamento è andato a sbattere contro il muro di una casa. L'allarme è stato dato dai residenti della casa contro cui si è schiantata la moto. Sul posto ambulanze e l'automedica del 118 di Spezia e di Sarzana. Per oltre mezz'ora i sanitari hanno tentato di rianimare i ragazzi ed è perfino arrivato un elicottero da Genova ma a nulla sono valsi gli sforzi delle equipe mediche giunti sul posto.