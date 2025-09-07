Auto travolge ciclista, un morto nel veronese

Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'automobile che in fase di sorpasso lo ha travolto sulla corsia opposta. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio tra Rivoli Veronese e Affi (Verona) sulla SP11. Dopo avere investito il ciclista, che nel violento impatto è stato sbalzato oltre il guardrail restando ucciso sul colpo, il conducente dell'auto ha finito la sua corsa scontrandosi con un'altra macchina. Nello schianto altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice giallo negli ospedali di Peschiera del Garda e Negrar (Verona). Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi. La circolazione è rimasta interrotta a lungo.