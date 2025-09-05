Gaffe di Ceccardi: processione cattolica scambiata per corteo islam

L'eurodeputata si è scagliata via social contro un manifestazione islamica che si è tenuta a Bologna per celebrare la nascita del Profeta Maometto. Per farlo, non sapendolo, ha usato però la foto di una processione cattolica, quella della Desolata, che si svolge durante la Settimana Santa a Canosa di Puglia

Gaffe per l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi che, in un post sui social, ha scambiato la famosa processione cattolica della Desolata di Canosa di Puglia per un corteo islamico. Negli ultimi giorni Ceccardi si è espressa contro una manifestazione islamica tenutasi lo scorso venerdì a Bologna per ricordare la nascita del Profeta Maometto e lo ha fatto pubblicando un post sui social, poi cancellato a causa dell'errore commesso.

Il commento dell'eurodeputata

"Questa non è una festa, è discriminazione. E le femministe? Mute. Basta ipocrisie! Stop islamizzazione!", ha scritto l'eurodeputata per attaccare i cortei islamici. Il suo post però era corredato con una foto che mostrava una delle vie del centro storico di Canosa di Puglia mentre viene attraversata da una schiera di donne che, a un primo sguardo, potevano essere scambiate proprio per musulmane con il burqa. Le protagoniste dell'immagine, in realtà, erano le fedeli che ogni anno partecipano alla processione della Desolata, rito secolare che si tiene a Canosa di Puglia e in altre zone del Sud durante la Settimana Santa. Le donne, tutte vestite di nero, sfilano intonando un inno che racconta lo strazio di Maria che piange la morte del figlio. Durante questa processione, indossano il tipico abito cattolico tradizionale della Madonna della Desolata, rigorosamente nero e con velo sul capo. Una tradizione religiosa quindi tutta italiana, ma scambiata da Ceccardi per una manifestazione islamica.