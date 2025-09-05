Esplora tutte le offerte Sky
Hackerato l'account su X del ministro della Difesa Crosetto

Cronaca

Sul suo profilo sono comparsi almeno un paio di post 'sospetti'. Entrambi riguardavano la richiesta di donazioni in criptovalute, uno per i funerali di Giorgio Armani e un altro per la questione Gaza

ascolta articolo

Durante la serata di ieri sul profilo X del ministro sono comparsi almeno un paio di post "sospetti". Entrambi riguardavano la richiesta di donazioni in criptovalute, uno per i funerali di Giorgio Armani e un altro per la questione Gaza. "Ieri hanno hackerato il mio account X - scriveva lo stesso ministro in un post poi rimosso -. E' come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo". Poi il post ufficiale della Difesa con l'annuncio dell'hackeraggio. 

