Hackerato l'account su X del ministro della Difesa Crosetto

Durante la serata di ieri sul profilo X del ministro sono comparsi almeno un paio di post "sospetti". Entrambi riguardavano la richiesta di donazioni in criptovalute, uno per i funerali di Giorgio Armani e un altro per la questione Gaza. "Ieri hanno hackerato il mio account X - scriveva lo stesso ministro in un post poi rimosso -. E' come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo". Poi il post ufficiale della Difesa con l'annuncio dell'hackeraggio.