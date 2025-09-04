Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, kit da rapina in auto: arrestati due giovani a Torre del Greco

Cronaca

Due uomini di 26 e 22 anni sono finiti in manette: sul veicolo con il quale viaggiavano è stato rinvenuto un kit per effettuare rapine. Indagini in corso sulla pistola rinvenuta 

ascolta articolo

Due giovani sono stati arrestati a Torre del Greco (Napoli), dopo che i carabinieri della sezione radiomobile hanno rinvenuto nell'auto sulla quale viaggiavano un kit per effettuare rapine. Durante un controllo notturno lungo via Vittorio Veneto, attorno alle 4 i militari dell'Arma hanno notato una Range Rover Evoque bianca con a bordo due uomini.

La ricostruzione

Alla vista delle forze dell'ordine, il conducente ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e fermato. In auto c'erano un 26enne, Gerardo Ramondo, e un 22enne,  entrambi già noti alle forze dell'ordine. 

Nella vettura i carabinieri hanno trovato una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e sette proiettili. Trovati e sequestrati anche due caschi integrali, due passamontagna ed un martelletto frangivento.

Le indagini

Sono in corso le indagini per stabilire se la pistola sia stata usata di recente per fatti di sangue, ma nel frattempo i due giovani sono stati arrestati per porto abusivo di arma clandestina e munizioni.

