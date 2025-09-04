Napoli, kit da rapina in auto: arrestati due giovani

Due uomini di 26 e 22 anni sono finiti in manette: sul veicolo con il quale viaggiavano è stato rinvenuto un kit per effettuare rapine. Indagini in corso sulla pistola rinvenuta ascolta articolo

Due giovani sono stati arrestati a Torre del Greco (Napoli), dopo che i carabinieri della sezione radiomobile hanno rinvenuto nell'auto sulla quale viaggiavano un kit per effettuare rapine. Durante un controllo notturno lungo via Vittorio Veneto, attorno alle 4 i militari dell'Arma hanno notato una Range Rover Evoque bianca con a bordo due uomini.

La ricostruzione Alla vista delle forze dell'ordine, il conducente ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e fermato. In auto c'erano un 26enne, Gerardo Ramondo, e un 22enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Nella vettura i carabinieri hanno trovato una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e sette proiettili. Trovati e sequestrati anche due caschi integrali, due passamontagna ed un martelletto frangivento.