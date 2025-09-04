Immagini hackerate di videosorveglianza in vendita: indaga la Postale

Immagini catalogate per luogo, attività e persone registrate

Sono video privati rubati dalle case di tutto il mondo quelli finiti sul sito denunciato alla polizia postale che suddivide oltre 2mila immagini catalogandole per luogo, stanze, persone e attività registrate. Analizzando gli ID delle videocamere è stato possibile stabilire che le registrazioni provengono da vari come Francia, Germania, Russia, Ucraina, Messico e Argentina. Attualmente, per l'Italia, sono stati identificati circa 150 video. Il sito propone formule a pagamento con tariffe variabili in base alla popolarità e al numero di visualizzazioni dei video. Tra questi, alcuni sono stati visualizzati oltre 20mila volte.