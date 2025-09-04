Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Immagini hackerate di videosorveglianza in vendita online: indaga Polizia postale

Cronaca

Scoperte migliaia di registrazioni audiovideo trafugate illecitamente da oltre 2mila camere di sorveglianza all'interno di abitazioni, centri estetici o studi medici. Presente anche un tariffario per l'acquisto dei filmati, da 20 a 575 dollari

ascolta articolo

Un portale sul "clear web", facilmente accessibile attraverso i motori di ricerca, con migliaia di registrazioni audiovideo trafugate illecitamente da oltre 2mila videocamere di sorveglianza all'interno di abitazioni, centri estetici o studi medici, è stato scoperto dalla trevigiana Yarix, centro di competenza per la cybersecurity dell'azienda Var Group, che lo ha segnalato alla Polizia postale. Attivo almeno da dicembre 2024, il portale consente di visualizzare gratuitamente brevi estratti delle registrazioni, offrendo anche la possibilità di acquistare l'accesso alla videocamera per ulteriori contenuti o per ottenerne il controllo. Il prezzo per ciascuna varia da circa 20 a 575 dollari.

Immagini catalogate per luogo, attività e persone registrate

Sono video privati rubati dalle case di tutto il mondo quelli finiti sul sito denunciato alla polizia postale che suddivide oltre 2mila immagini catalogandole per luogo, stanze, persone e attività registrate. Analizzando gli ID delle videocamere è stato possibile stabilire che le registrazioni provengono da vari come Francia, Germania, Russia, Ucraina, Messico e Argentina. Attualmente, per l'Italia, sono stati identificati circa 150 video. Il sito propone formule a pagamento con tariffe variabili in base alla popolarità e al numero di visualizzazioni dei video. Tra questi, alcuni sono stati visualizzati oltre 20mila volte.

Cronaca: Ultime notizie

Immagini hackerate di videosorveglianza in vendita: indaga la Postale

Cronaca

Scoperte migliaia di registrazioni audiovideo trafugate illecitamente da oltre 2mila camere di...

Scuola, in Cdm decreto nuova Maturità: esame orale sarà obbligatorio

Cronaca

Arriva oggi in Consiglio dei ministri il decreto Scuola che delinea le novità per gli esami di...

Milano, il ristorante Trippa decide di restar chiuso nel weekend

Cronaca

"Per noi che siamo aperti solo a cena abbassare la saracinesca anche il sabato non è stata una...

Incidente stradale nel Barese, morto un bambino di 5 mesi

Cronaca

Il neonato viaggiava a bordo dell'auto guidata dalla madre, che avrebbe perso il controllo del...

Milano, chiude il Plastic dopo 45 anni: la storia del club iconico

Cronaca

Nel capoluogo milanese non era un locale qualunque, ma un’istituzione che per oltre quarant’anni...

Cronaca: i più letti