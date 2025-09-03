Papa Leone firma una moto Bmw, il ricavato in beneficenza: la foto

Esplora tutte le offerte Sky
Papa Leone XIV firma una moto Bmw, il ricavato andrà in beneficenza: la foto

Cronaca
©Ansa

Il mezzo a due ruote dell'azienda tedesca sarà messo all'asta da Sotheby's a Monaco: il ricavato arriverà in Madagascar tramite le Pontificie Opere Missionarie di Austria per la costruzione di una scuola per i bambini costretti a lavorare nelle miniere

ascolta articolo

Una moto Bmw firmata da Papa Leone XIV andrà all'asta e il ricavato sarà completamente devoluto in beneficenza. Il Pontefice ha ricevuto questa mattina in udienza privata i membri del "Joint Working Group" tra la Chiesa Cattolica e il Consiglio Mondiale delle Chiese, prima di tenere l'udienza generale in piazza San Pietro. Nel corso dell'udienza in piazza il Pontefice ha quindi autografato una moto dell'azienda automobilistica tedesca che verrà messa all'asta da Sotheby's a Monaco e il cui ricavato arriverà in Madagascar tramite le Pontificie Opere Missionarie di Austria per la costruzione di una scuola per i bambini costretti a lavorare nelle miniere di mica. Lo riferiscono i responsabili della comunicazione di Missio Austria.

Papa Leone a bordo della moto Bmw che sarà messa all'asta per beneficenza
Papa Leone a bordo della moto Bmw che sarà messa all'asta per beneficenza - ©Ansa

