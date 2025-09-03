Maltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste: danni e blackout

Nel capoluogo friulano si è abbattuto un violento nubifragio che ha causato allagamenti, danni e blackout in città. Come riferisce il Gazzettino, i vigili del fuoco hanno ricevuto in poco tempo “più di cento richieste di intervento” che riguardavano soprattutto “persone bloccate nelle proprie auto lungo strade completamente allagate, scantinati e negozi invasi dall'acqua”

L'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha attraversato il nord Italia ha colpito duramente anche Trieste. Nel capoluogo friulano si è abbattuto nella serata del 2 settembre un violento nubifragio che ha causato allagamenti, danni e blackout in città. Come riferisce Il Gazzettino, i vigili del fuoco, che stanno attualmente operando sul territorio, hanno ricevuto in poco tempo “più di cento richieste di intervento” che riguardavano in particolare persone bloccate nelle proprie auto su strade allagate, scantinati, negozi, alloggi e fosse di ascensori allagati. Le abbondanti piogge hanno causato anche il crollo di muri e alberi, piccoli smottamenti e il blocco di ascensori con persone intrappolate all'interno.