Scontro fra due tir e una macchina sull'A1, morta una 21enne

Quattro uomini di 25, 52, 60 e 61 anni sono rimasti gravemente feriti: due di loro sono stati portati in prognosi riservata negli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia, altri due all'ospedale di Cremona. L'incidente è avvenuto la scorsa notte tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, in territorio di Senna Lodigiana

Scontro mortale in A1. Una 21enne ha perso la vita e quattro uomini di 25, 52, 60 e 61 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla carreggiata sud dell'autostrada del Sole che ha coinvolto due autoarticolati e un'utilitaria tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, in territorio di Senna Lodigiana. Sono intervenute anche due eliambulanze che hanno trasferito due feriti con prognosi riservata negli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia, altri due coinvolti sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Cremona. La polizia stradale di Guardamiglio sta accertando la dinamica del mortale. 

