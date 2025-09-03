Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gru finisce sui binari e treno deraglia nel Beneventano

Cronaca
©Ansa

Sul convoglio viaggiavano una trentina di passeggeri che risultano tutti illesi. La tratta ferroviaria è stata chiusa in seguito al deragliamento del treno

ascolta articolo

Un treno si è scontrato con una gru, finita sui binari qualche attimo prima in seguito ad uno smottamento. L'incidente ferroviario è avvenuto tra le stazioni di Dugenta e Amorosi dove un treno, proveniente da Benevento e diretto a Napoli (via Caserta), si è scontrato con il mezzo pesante, impegnato in quel tratto per i lavori dell'Alta Velocità Napoli-Bari. Sul treno viaggiavano una trentina di passeggeri che risultano tutti illesi. La tratta ferroviaria è stata chiusa in seguito al deragliamento del treno. 

Cronaca: Ultime notizie

Gru finisce sui binari e treno deraglia nel Beneventano

Cronaca

Sul convoglio viaggiavano una trentina di passeggeri che risultano tutti illesi. La tratta...

Massimo Moratti migliora, è uscito dalla terapia intensiva

Cronaca

L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato circa una settimana fa per una polmonite,...

Papa Leone firma una moto Bmw, il ricavato in beneficenza: la foto

Cronaca

Il mezzo a due ruote dell'azienda tedesca sarà messo all'asta da Sotheby's a Monaco: il ricavato...

Emilio Fede, i 60 anni di matrimonio con la moglie Diana De Feo

Cronaca

Giornalista e senatrice, Diana De Feo, è stato la moglie di Emilio Fede per 60 anni. Morta...

Coppie e separazioni, anche le chat valgono come patti prematrimoniali

Cronaca

Il caso avvenuto a Catanzaro apre a novità nel diritto di famiglia: anche i messaggi inviati tra...

Cronaca: i più letti