Gru finisce sui binari e treno deraglia nel Beneventano

Un treno si è scontrato con una gru, finita sui binari qualche attimo prima in seguito ad uno smottamento. L'incidente ferroviario è avvenuto tra le stazioni di Dugenta e Amorosi dove un treno, proveniente da Benevento e diretto a Napoli (via Caserta), si è scontrato con il mezzo pesante, impegnato in quel tratto per i lavori dell'Alta Velocità Napoli-Bari. Sul treno viaggiavano una trentina di passeggeri che risultano tutti illesi. La tratta ferroviaria è stata chiusa in seguito al deragliamento del treno.