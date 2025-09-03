Cronaca
Campi Flegrei, dal 1950 suolo più alto di 4 metri: cosa significa?
Siamo entrati nella sala di monitoraggio dell'Osservatorio vesuviano, una control room dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. I tecnici raccontano a Sky tg24 Insider lo stato di salute dei vulcani napoletani
