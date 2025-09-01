Esplora tutte le offerte Sky
Scossa di terremoto di magnitudo 4 ai Campi Flegrei. Sequenza sismica in corso da ieri

Cronaca

Si tratta della scossa più forte registrata dall'inizio di una nuova sequenza sismica in corso da ieri nella zona, che finora conta almeno 40 eventi sismici di cui 23 nella giornata appena iniziata

ascolta articolo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 4:55 ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro vicino Pozzuoli. Si tratta della scossa più forte registrata dall'inizio di una nuova sequenza sismica in corso da ieri nella zona, che finora conta almeno 40 eventi sismici di cui 23 nella giornata appena iniziata. Ieri sono state registrate due scosse di magnitudo 3.3, dopo le quali il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi confermando che non ci sono stati danni a persone o cose. 

Cronaca

Terremoto a Napoli, scossa ai Campi Flegrei: scuole evacuate. FOTO

La scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei ha generato il panico nell'area di Napoli. Diverse persone sono uscite in strada, gli studenti delle scuole sono stati evacuati

