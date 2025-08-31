Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 3.3

Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca
Ingv

Il sisma è avvenuto alle 16.10, registrato a una profondità di un chilometro. La scossa è stata avvertita a Pozzuoli, nei comuni flegrei e in alcune zone di Napoli. Altre due scosse sono state registrate circa mezz'ora dopo nella stessa zona

La terra trema di nuovo ai Campi Flegrei. Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv alle 16.10, con una magnitudo di 3.3 e profondità a un chilometro. Poco dopo, alle 16.36, la Sala operativa Ingv di Napoli ha rilevato un'altra scossa di magnitudo 3.3 a una profondità di 1 km e immediatamente dopo, alle 16.38, una terza inferiore di magnitudo 2.7. La scossa è stata avvertita a Pozzuoli, nei comuni flegrei e in alcune zone di Napoli. Al momento non si segnalano danni. 

Ingv

