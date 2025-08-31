Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Maschi del futuro: come educare al consenso fin dall'infanzia

Benedetta Macchini

L’autrice di “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, Francesca Cavallo, racconta a SkyTg24 Insider il suo lavoro per ripensare gli stereotipi sul genere maschile. “Per rendere il patriarcato obsoleto – spiega – dobbiamo lavorare insieme e mettere maschi e femmine sullo stesso piano”. E riguardo ai siti sessisti: “Dobbiamo educare al consenso fin dall’infanzia”

