Maschi del futuro: come educare al consenso fin dall'infanzia

L’autrice di “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, Francesca Cavallo, racconta a SkyTg24 Insider il suo lavoro per ripensare gli stereotipi sul genere maschile. “Per rendere il patriarcato obsoleto – spiega – dobbiamo lavorare insieme e mettere maschi e femmine sullo stesso piano”. E riguardo ai siti sessisti: “Dobbiamo educare al consenso fin dall’infanzia”