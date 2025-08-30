Modena, giovane accoltella genitori e sorella, ferendoli: arrestato

Esplora tutte le offerte Sky
Modena, giovane accoltella genitori e sorella a Castelnuovo Rangone, ferendoli: arrestato

Cronaca

La madre di 42 anni e  la sorella di 15 anni sono state trasportate con la massima urgenza all'ospedale di Baggiovara dove sono ricoverate in Terapia intensiva, con prognosi riservata. Leggermente meno gravi risulterebbero le lesioni riportate dal padre, cinquantenne, ricoverato a sua volta presso l'ospedale Maggiore di Bologna

Dramma familiare ieri sera intorno alle 22 a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. Per ragioni ancora in fase di accertamento, un giovane di origini pakistane avrebbe accoltellato il padre, la madre e la sorella. Ad aver riportato la peggio la madre (42 anni) e la sorella, di 15 anni: entrambe sono state trasportate con la massima urgenza all'ospedale di Baggiovara. Sono ricoverate in Terapia intensiva, con prognosi riservata. Leggermente meno gravi risulterebbero le lesioni riportate dal padre, cinquantenne, ricoverato a sua volta presso l'ospedale Maggiore di Bologna. Il ragazzo è stato raggiunto e arrestato poco dopo l'aggressione dai carabinieri. Proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto. 

