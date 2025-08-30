Auto sui pedoni ad Ardea: un morto e un ferito

Il responsabile si è fermato a prestare soccorso. Una delle due vittime è deceduta sul colpo, l'altra è rimasta ferita gravemente ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale

Incidente stradale mortale ad Ardea, vicino a Roma, dove due pedoni sono stati investiti in via Monti Santa Lucia. Uno dei due è morto sul colpo mentre l'altro è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale. L'autore del sinistro, dopo l'impatto, si è fermato a prestare soccorso. Sul posto, oltre alla polizia locale di Ardea che indaga su quanto accaduto, i carabinieri di Marina Tor San Lorenzo e i colleghi del Nucleo Radiomobile per il supporto alla viabilità.