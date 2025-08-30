Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente stradale ad Ardea, auto sui pedoni: un morto e un ferito

Cronaca
©Ansa

Il responsabile si è fermato a prestare soccorso. Una delle due vittime è deceduta sul colpo, l'altra è rimasta ferita gravemente ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale

ascolta articolo

Incidente stradale mortale ad Ardea, vicino a Roma, dove due pedoni sono stati investiti in via Monti Santa Lucia. Uno dei due è morto sul colpo mentre l'altro è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale. L'autore del sinistro, dopo l'impatto, si è fermato a prestare soccorso. Sul posto, oltre alla polizia locale di Ardea che indaga su quanto accaduto, i carabinieri di Marina Tor San Lorenzo e i colleghi del Nucleo Radiomobile per il supporto alla viabilità. 

Cosa sappiamo

L’incidente è avvenuto intorno alle 15, quando un’auto in corsa, una Hyundai che adava a forte velocità, ha centrato le due vittime. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e il guidatore, un uomo di 45 anni, è stato bloccato.

Cronaca: Ultime notizie

Corteo Pro Pal a Venezia, migliaia di manifestanti per Gaza. FOTO

Cronaca

In corso la manifestazione per la Palestina. Attivisti, artisti e cittadini diretti al Palazzo...

10 foto
Il corteo in favore di Gaza promosso dai centri sociali del Nordest assieme al circolo Anpi '7Martiri' nel piazzale di Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia, in occasione della Mostra del cinema, 30 agosto 2025 ANSA/ Andrea Merola -- The procession in favor of Gaza promoted by the social centers of the North-East together with the Anpi '7Martiri' club in the square of Santa Maria Elisabetta, at the Lido of Venice, on the occasion of the Film Festival, 30 August 2025 ANSA/Andrea Merola

Auto sui pedoni ad Ardea: un morto e un ferito

Cronaca

Il responsabile si è fermato a prestare soccorso. Una delle due vittime è deceduta sul...

Ultraleggero precipita nel Vercellese: morti padre e figlia 18enne

Cronaca

Il velivolo è caduto nelle campagne tra i comuni di Lamporo e Livorno Ferraris. Il secondo corpo,...

Siti sessisti, garante della privacy: "Segnalateci i casi"

Cronaca

"Possiamo muoverci sia d'ufficio, come avevamo fatto avviando una prima istruttoria su Mia Moglie...

Caso Tarantino-Pilato, la procura della Federnuoto aprirà indagine

Cronaca

Le due nuotatrici erano state fermate per furto all’aeroporto di Singapore. Stando alle...

Cronaca: i più letti