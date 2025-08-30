Incidente in volo, ultraleggero precipita nel Vercellese

Mondo

Il 12 giugno 2025 un velivolo di linea della compagnia Air India diretto all'aeroporto londinese di Gatwick è precipitato su un'area residenziale subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. L'aereo coinvolto è un Boeing 787-8 Dreamliner. A bordo c'erano 242 persone (230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio). Quello avvenuto in India è solo l’ultimo di una lunga scia di incidenti aerei che hanno coinvolto i velivoli dell’industria aeronautica statunitense Boeing. Ecco i più gravi