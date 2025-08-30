Esplora tutte le offerte Sky
Incidente in volo, ultraleggero precipita nel Vercellese

Cronaca
©Ansa

Il velivolo è caduto nelle campagne tra Crescentino e Livorno Ferraris. Non ci sono al momento notizie sulle condizioni di chi viaggiava a bordo

ascolta articolo

Incidente in volo nel Vercellese: un aereo ultraleggero è precipitato nelle campagne tra Crescentino e Livorno Ferraris. Non sono al momento notizie sulle condizioni di chi viaggiava a bordo del velivolo. Sul posto sta intervenendo il 118.

