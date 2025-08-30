Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate

Cronaca
©Ansa

L'uomo, 40enne, è stato colpito nell'area posteggio antistante un supermercato. Stando alle prime ricostruzioni, il responsabile sarebbe un uomo extracomunitario. Indaga la polizia

ascolta articolo

Omicidio in pieno centro a Catania. Un 40enne, indicato dai testimoni come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell'area posteggio antistante un supermercato nel centrale corso Sicilia. Ad ucciderlo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un uomo extracomunitario. Indagini e ricerche sono in corso da parte della polizia.

Cronaca: Ultime notizie

Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate

Cronaca

L'uomo, 40enne, è stato colpito nell'area posteggio antistante un supermercato. Stando alle prime...

Incidente in volo, ultraleggero precipita nel Vercellese

Cronaca

Il velivolo è caduto nelle campagne tra Crescentino e Livorno Ferraris. Non ci sono al momento...

Cremona, auto con persona a bordo affonda nel Po: recupero in corso

Cronaca

Un’auto con una persona a bordo è finita stamani nel Po a Cremona. Due pescatori hanno dato...

Modena, giovane accoltella genitori e sorella, ferendoli: arrestato

Cronaca

La madre di 42 anni e  la sorella di 15 anni sono state trasportate con la massima urgenza...

Milano, bimbo di sei anni si allontana da casa: ritrovato in ospedale

Cronaca

Il bambino, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, è uscito di casa a Novate Milanese ed...

Cronaca: i più letti