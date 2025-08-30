Catania, parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate

L'uomo, 40enne, è stato colpito nell'area posteggio antistante un supermercato. Stando alle prime ricostruzioni, il responsabile sarebbe un uomo extracomunitario. Indaga la polizia

Omicidio in pieno centro a Catania. Un 40enne, indicato dai testimoni come parcheggiatore abusivo, è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell'area posteggio antistante un supermercato nel centrale corso Sicilia. Ad ucciderlo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un uomo extracomunitario. Indagini e ricerche sono in corso da parte della polizia.