Pianosa, viaggio nell'ex supercarcere dell'isola disabitata

Nello storico penitenziario furono reclusi molti terroristi negli Anni '70, poi i boss di Cosa Nostra dopo le stragi di Falcone e Borsellino del 1992. Dalle testimonianze sui maltrattamenti ai detenuti, alla figura tormentata della direttrice Armida Miserere - unica donna a Pianosa - fino al modello virtuoso attuale, storia del carcere 'in mezzo al mare' chiuso nel 1998 e riaperto al pubblico. Sull'isola selvaggia in cui la vita si è dissolta: niente abitanti, un unico bar. E si può visitare solo se accompagnati