Milano, bimbo di sei anni si allontana da casa: ritrovato in ospedale

Cronaca

Il bambino, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, è uscito di casa a Novate Milanese ed è salito su un bus della linea 89 scendendo al capolinea, in via Ciccotti a Milano. Alla fine è stato trovato, in buona salute, all'ospedale di Desio (Monza e Brianza), dove era stato portato da un'ambulanza in quanto vittima di un lieve investimento a Cesano Maderno 

Un bambino di sei anni si è allontanato da casa, nel Milanese, salendo su un autobus e finendo nel capoluogo lombardo. Il piccolo - che è stato poi lievemente investito da un'auto riportando qualche escoriazione - è stato rintracciato in un pronto soccorso. Le sue condizioni sono buone.

 

L'allontanamento e le ricerche

Il fatto, riferito stamani dai carabinieri, è accaduto ieri mattina quando il bambino, di origine peruviana e in Italia da pochi mesi, è uscito di casa a Novate Milanese ed è salito su un bus della linea 89 scendendo al capolinea, in via Ciccotti a Milano. Alla fine è stato trovato, in buona salute, all'ospedale di Desio (Monza e Brianza), dove era stato portato da un'ambulanza in quanto vittima di un lieve investimento a Cesano Maderno (Monza e Brianza). Per cercarlo era in corso un'articolata battuta delle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di cani molecolari e dell'elicottero dell'Arma. Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai carabinieri della stazione di Novate Milanese (Milano), che proseguiranno gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. 

