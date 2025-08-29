Omicidio a Gragnano, ucciso 35enne vicino al clan De Martino

Colpito da 5 proiettili mentre era in sella al suo scooter, Alfonso Cesarano era già noto alle forze dell’ordine

Agguato mortale a Gragnano, nel Napoletano. I carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti in via Cappella della Guardia per l'omicidio di Alfonso Cesarano, classe 90, già noto alle forze dell’ordine e considerato dagli inquirenti vicino al clan Di Martino. Sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre era alla guida del suo scooter. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del delitto.