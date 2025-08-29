Omicidio a Gragnano, ucciso 35enne vicino al clan De Martino

Esplora tutte le offerte Sky
Omicidio a Gragnano, ucciso in un agguato 35enne vicino al clan De Martino

Colpito da 5 proiettili mentre era in sella al suo scooter, Alfonso Cesarano era già noto alle forze dell’ordine

Agguato mortale a Gragnano, nel Napoletano. I carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti in via Cappella della Guardia per l'omicidio di Alfonso Cesarano, classe 90, già noto alle forze dell’ordine e considerato dagli inquirenti vicino al clan Di Martino. Sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre era alla guida del suo scooter. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica del delitto.

 

 

Mondo dello spaccio

Cesarano era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico, con il permesso di uscire solo per andare a lavoro. Le indagini dei militari dell'Arma non trascurano nessuna pista, anche se il delitto potrebbe essere legato al mondo dello spaccio e del traffico di droga.

