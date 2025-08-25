Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nave Msc World Europa in avaria al largo di Ponza, oltre 8mila a bordo

Cronaca

Due rimorchiatori sono già partiti - rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli - per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli

ascolta articolo

Avaria alla nave "Msc World Europa" a circa 8 miglia nautiche al largo dell'isola di Ponza: il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07.25 di questa mattina quando la nave da crociera in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori. La situazione a bordo, dice la Guardia Costiera, risulta tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo. Due rimorchiatori sono già partiti - rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli - per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. 

 

Tecnici specializzati della Compagnia, sottolinea ancora la Guardia Costiera, stanno raggiungendo la nave per effettuare le verifiche a bordo per risolvere l'avaria. In zona sono state inviate due motovedette della Guardia Costiera da Ponza e Napoli, oltre ad un elicottero. Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l'evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l'armatore.

Cronaca: Ultime notizie

Nave Msc World Europa in avaria al largo di Ponza, oltre 8mila a bordo

Cronaca

Due rimorchiatori sono già partiti - rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli - per...

Roma, donna rapinata e violentata nel parco di Tor Tre Teste

Cronaca

Al vaglio dei carabinieri, le telecamere nell'area per coprire tutte le possibili vie di fuga...

Femminicidio nel Salernitano, oggi udienza convalida fermo per Persico

Cronaca

Si svolgerà oggi l'udienza di convalida davanti al gip per Christian Persico, l’uomo accusato di...

Teramo, giovane trovato morto davanti a pc: indossava maschera antigas

Cronaca

La vittima è un ragazzo di 27 anni di Roseto degli Abruzzi, rinvenuto nella tarda serata di ieri...

Miss Italia, Vanessa Zaneli esclusa dal concorso per foto su OnlyFans

Cronaca

La modella di Udine ha violato l’articolo 8 del regolamento che prevede l’esclusione di qualsiasi...

Cronaca: i più letti