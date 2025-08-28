Usa, Trump annuncia stretta su visti studenti e giornalisti stranieri

In base alle nuove regole per gli studenti stranieri i visti saranno limitati alla durata del corso di studi e comunque non oltre i quattro anni. Per i media, il permesso sarà valido per soli 240 giorni

L'amministrazione di Donald Trump ha annunciato una stretta sui visti di studenti e giornalisti stranieri. Secondo una nota del dipartimento per la Sicurezza interna, le nuove regole limiteranno drasticamente il tempo di permanenze negli Stati Uniti. In base alle nuove regole per gli studenti stranieri i visti saranno limitati alla durata del corso di studi e comunque non oltre i quattro anni. Per i media, il permesso sarà valido per soli 240 giorni, al momento sono due anni prima del rinnovo, e comunque limitati alla durata dell'incarico.