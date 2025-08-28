Roma, 15 persone bloccate sulle montagne russe di Cinecittà World

Il guasto alla giostra Altair è avvenuto intorno alle 14,40. I vigili del fuoco con il supporto della squadra territoriale di Pomezia e il personale del Nucleo Saf- Spelo, Alpino e Fluviale, sono intervenuti con un'autoscala e hanno riportato tutti a terra in sicurezza

Quindici persone questo pomeriggio sono rimaste bloccate sulle montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World a Roma. Tra loro anche quattro minori che hanno dovuto attendere l’intervento dello staff tecnico ad un’altezza di 20 metri da terra prima di essere soccorsi. Un momento di paura che però non ha avuto risvolti negativi: i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14.40, quando la giostra Altair, probabilmente a causa di un guasto tecnico, si è bloccata improvvisamente. Sul posto anche la squadra territoriale di Pomezia, con in supporto dell'autoscala più il personale del Nucleo Saf- Spelo, Alpino e Fluviale. Al momento non si segnala nessuna criticità e le persone sono state riportate a terra in sicurezza.