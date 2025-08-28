Mantova, auto finisce nel fiume a San Benedetto Po: due morti

Mantova, auto esce di strada e finisce nel fiume a San Benedetto Po: due mortiCronaca
Grave incidente a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Un'auto è uscita di strada questa mattina dall'argine del Po ed è finita nel fiume. Due persone, probabilmente una coppia di anziani, sono morte a seguito dell'incidente. I corpi delle vittime sono stati recuperati dai sommozzatori, impegnati questa mattina nelle ricerche. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 accompagnati dall'elisoccorso, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.
L'incidente
A dare l'allarme è stato il conducente della vettura che, al momento dell'incidente, si trovava dietro l'auto finita fuori strada. Ancora non sono chiari i motivi per cui il veicolo sia finito nel fiume. Come riferisce il Corriere, l'incidente si è verificato poco dopo un ponte, in un punto dove il fiume ha una portata decisamente ampia.