Mantova, auto finisce nel fiume a San Benedetto Po: due morti

Grave incidente a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Un'auto è uscita di strada questa mattina dall'argine del Po ed è finita nel fiume. Due persone, probabilmente una coppia di anziani, sono morte a seguito dell'incidente. I corpi delle vittime sono stati recuperati dai sommozzatori, impegnati questa mattina nelle ricerche. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 accompagnati dall'elisoccorso, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.