Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mantova, auto esce di strada e finisce nel fiume a San Benedetto Po: due morti

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Un'auto è uscita di strada questa mattina dall'argine del Po ed è finita nel fiume. Due persone, probabilmente una coppia di anziani, sono morte a seguito dell'incidente. I corpi delle vittime sono stati recuperati dai sommozzatori, impegnati questa mattina nelle ricerche

ascolta articolo

Grave incidente a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. Un'auto è uscita di strada questa mattina dall'argine del Po ed è finita nel fiume. Due persone, probabilmente una coppia di anziani, sono morte a seguito dell'incidente. I corpi delle vittime sono stati recuperati dai sommozzatori, impegnati questa mattina nelle ricerche. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 accompagnati dall'elisoccorso, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. 

L'incidente

A dare l'allarme è stato il conducente della vettura che, al momento dell'incidente, si trovava dietro l'auto finita fuori strada. Ancora non sono chiari i motivi per cui il veicolo sia finito nel fiume. Come riferisce il Corriere, l'incidente si è verificato poco dopo un ponte, in un punto dove il fiume ha una portata decisamente ampia. 

Leggi anche

Anziana travolta e uccisa, responsabilità minori va al Comune Milano

Cronaca: Ultime notizie

Mantova, auto finisce nel fiume a San Benedetto Po: due morti

Cronaca

Un'auto è uscita di strada questa mattina dall'argine del Po ed è finita nel fiume. Due persone,...

Siti sessisti e foto rubate di donne, Postale: denunce da tutta Italia

Cronaca

Prima il gruppo Facebook Mia Moglie, ora oscurato, in cui numerosi uomini postavano e...

Irene Pivetti si racconta dopo la condanna: chiesto cibo alla Caritas

Cronaca

Lo racconta in un'intervista al 'Giornale' l'ex presidente della Camera, condannata a 4 anni per...

Napoli, Azienda ospedaliera dei Colli aderisce al digiuno per Gaza

Cronaca

Il personale sanitario e amministrativo dell'azienda ospedaliera napoletana ha aderito, insieme...

10 foto

Allerta rossa maltempo in Lombardia: le regioni a rischio grandine

Cronaca

Nella Regione sono a rischio soprattutto Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi...

Cronaca: i più letti