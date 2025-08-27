Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Mediterranea, l’esposto: ecco gli abusi della Guardia Costiera Libica

Raffaella Daino

"In mare siamo testimoni scomodi, perché vediamo quello che accade e come si comportano i militari che compongono la cosiddetta guardia costiera libica, che non esita a sparare sui migranti o sulle navi umanitarie che cercano di salvarli". L’organizzazione non governativa italiana rinnova l’appello all’Italia: "Si interrompa ogni forma di collaborazione con aguzzini e torturatori"

