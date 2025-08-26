Napoli, rottura sul teatro San Carlo: nessun accordo su sovrintendente

L'intesa sul sovrintendente non è stata raggiunta, dopo che il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, aveva fatto ricorso in sede civile e amministrativa contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi, nominato sovrintendente dal ministro della Cultura Alessandro Giuli
È rottura all'interno del Consiglio di indirizzo del teatro San Carlo di Napoli. L'intesa sul sovrintendente non è stata raggiunta, dopo che il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, aveva fatto ricorso in sede civile e amministrativa contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi, nominato sovrintendente dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Gli esponenti di Governo e Regione avrebbero però chiesto di riaprire la procedura di indicazione per arrivare alla nomina condivisa di Macciardi. Una posizione che “ha portato il sindaco a lasciare la seduta”, sottolinea Il Mattino. “Il tentativo di tre membri del Consiglio di Indirizzo di ripetere la procedura di individuazione del sovrintendente, nonostante la presenza del contenzioso, è inaccettabile dal punto di vista giuridico e amministrativo. Va chiarita, in nome della trasparenza, la legittimità della nomina”, ha detto il primo cittadino, citato dal Mattino.
La manifestazione a sostegno di Macciardi
Nel frattempo, un gruppo di manifestanti si è ritrovato davanti al teatro San Carlo per protestare a sostegno della nomina di Macciardi. "Vogliamo che questo teatro sia riconsegnato alla città, siamo d'accordo con il ministro Giuli sulla nomina di Macciardi che, essendo un musicista, conosce questa realtà e potrebbe dare una svolta al teatro anche iniziando delle produzioni proprie da poter vendere anche all'estero, così da avere i conti sempre più in ordine. Speriamo che il sindaco capisca che si deve portare il teatro alla piena operatività", ha detto Massimiliano Cerrito, presidente ente fondazione Barocco napoletano. Rispetto alla querelle tra il ministero della Cultura e il sindaco Manfredi, alcuni dei manifestanti hanno parlato di "capriccio politico da parte del sindaco".