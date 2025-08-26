Napoli, rottura sul teatro San Carlo: nessun accordo su sovrintendente

L'intesa sul sovrintendente non è stata raggiunta, dopo che il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, aveva fatto ricorso in sede civile e amministrativa contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi, nominato sovrintendente dal ministro della Cultura Alessandro Giuli

È rottura all'interno del Consiglio di indirizzo del teatro San Carlo di Napoli. L'intesa sul sovrintendente non è stata raggiunta, dopo che il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, aveva fatto ricorso in sede civile e amministrativa contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi, nominato sovrintendente dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Gli esponenti di Governo e Regione avrebbero però chiesto di riaprire la procedura di indicazione per arrivare alla nomina condivisa di Macciardi. Una posizione che “ha portato il sindaco a lasciare la seduta”, sottolinea Il Mattino. “Il tentativo di tre membri del Consiglio di Indirizzo di ripetere la procedura di individuazione del sovrintendente, nonostante la presenza del contenzioso, è inaccettabile dal punto di vista giuridico e amministrativo. Va chiarita, in nome della trasparenza, la legittimità della nomina”, ha detto il primo cittadino, citato dal Mattino.